В Госдуме захотели добиться внесудебной блокировки сайтов по продаже табака
В Госдуме желают добиться введения внесудебной блокировки сайтов, которые нелегально продают табак, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил зампред комитета Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, блокировать такие ресурсы нужно оперативно. По словам парламентария, по результатам выявленных Роспотребнадзором в 2023 году нарушений было подано 2389 исковых заявлений в суд в целях блокировки подобных сайтов.
При этом в правительстве подготовили отзыв на законопроект, в котором говорится, что принятие такого предложения приведет к усилению нагрузки на контрольные органы и потребуется дополнительное финансирование. По этой причине заключение было отрицательным.
Спиридонов отметил, что инициатива является логичным продолжением поддержанного законопроекта о блокировке сайтов, на которых нелегально торгуют алкоголем.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru