В Госдуме захотели добиться внесудебной блокировки сайтов по продаже табака

В Госдуме желают добиться введения внесудебной блокировки сайтов, которые нелегально продают табак, сообщает «РЕН ТВ».

Доходы России от маркировки табака за три года составили 245 млрд рублей

Как заявил зампред комитета Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, блокировать такие ресурсы нужно оперативно. По словам парламентария, по результатам выявленных Роспотребнадзором в 2023 году нарушений было подано 2389 исковых заявлений в суд в целях блокировки подобных сайтов.

При этом в правительстве подготовили отзыв на законопроект, в котором говорится, что принятие такого предложения приведет к усилению нагрузки на контрольные органы и потребуется дополнительное финансирование. По этой причине заключение было отрицательным.

Спиридонов отметил, что инициатива является логичным продолжением поддержанного законопроекта о блокировке сайтов, на которых нелегально торгуют алкоголем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаБлокировкаСигаретыТабак

Горячие новости

Все новости

партнеры