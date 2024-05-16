В Госдуме захотели добиться внесудебной блокировки сайтов по продаже табака

Как заявил зампред комитета Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, блокировать такие ресурсы нужно оперативно. По словам парламентария, по результатам выявленных Роспотребнадзором в 2023 году нарушений было подано 2389 исковых заявлений в суд в целях блокировки подобных сайтов.

При этом в правительстве подготовили отзыв на законопроект, в котором говорится, что принятие такого предложения приведет к усилению нагрузки на контрольные органы и потребуется дополнительное финансирование. По этой причине заключение было отрицательным.

Спиридонов отметил, что инициатива является логичным продолжением поддержанного законопроекта о блокировке сайтов, на которых нелегально торгуют алкоголем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о цифровой маркировке табачной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

