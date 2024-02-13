Доходы России от маркировки табака за три года составили 245 млрд рублей

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака по аналогии с алкогольным.

Согласно закону, производство и оборот табачной продукции и сырья, хранение и поставка табачной продукции, а также их импорт и экспорт, в том числе закупка для duty free, предусматривает получение соответствующих лицензий с 1 марта 2024 год, передает «Радиоточка НСН».

