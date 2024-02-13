Доходы России от маркировки табака за три года составили 245 млрд рублей
Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 миллиардов рублей, заявила замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева.
Она отметила, что сегодня действие системы распространяется на 120 тысяч юридических лиц. Также, по ее словам, за это время удалось легализовать 18 производств табачной продукции, а 45 нелегальных были закрыты.
В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака по аналогии с алкогольным.
Согласно закону, производство и оборот табачной продукции и сырья, хранение и поставка табачной продукции, а также их импорт и экспорт, в том числе закупка для duty free, предусматривает получение соответствующих лицензий с 1 марта 2024 год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru