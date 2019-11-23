В Госдуме назвали причину дедовщины в армии

Парламентарий отметил тихий нрав и дисциплинированность «славянских ребят», которых, случается, обижают на национальной почве.

«Я по роду деятельности с таким сталкивался, когда служил в вооруженных силах», — приводит цитату депутата Lenta.ru.

По словам Шерина, подобные факты «точно никто замалчивать не будет», потому что в армии ведется борьба с насилием и жестокостью.

Ранее в интервью НСН Александр Шерин назвал и другие причины дедовщины.

