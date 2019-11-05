«Офицеры России» рассказали о способах избежать трагедий в армии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»

25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата.

Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН рассказал о том, какие меры необходимо предпринять в российской армии, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

«Должна проводиться системная работа непосредственно офицеров с личным составом, системная работа со стороны психологов, врачей. Чтобы выявлять подобного рода молодежь со склонностью к подобного рода поступкам. В данной ситуации сейчас в Министерство обороны активно внедряется институт психологов, который работает, судя по всему, еще недостаточно. Недостаточно психологов. Я считаю, что они должны быть в каждом подразделении. Должна быть работа командиров, офицеров подразделения, в которых есть срочная служба. Когда личный состав у нас непосредственно заступает или выполняет боевые задачи, он должен быть под жестким контролем», - рассказал он.

Ранее комиссия Минобороны, проводившая проверку по этому делу, пришла к выводу, что физического насилия к Шамсутдинову не применялось. Таким образом, ведомство опровергло информацию о том, что Рамиль Шамсутдинов взялся за оружие из-за царившей в части дедовщины и неуставных отношений.

Ранее глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в эфире НСН назвала гнусной оценку смертельного инцидента в Забайкальской воинской части, данную ранее Министерством обороны РФ. По мнению Мельниковой, солдат Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек, оказался один на один с проблемами, которые привели его к срыву.



