В Госдуме выступили за ограничения на запуск новогодних фейерверков

По ее словам, жителям приграничных регионов «должно быть спокойно». Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что не нужно забывать, что «проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее».

Как считают законодатели, в других регионах для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка. Это уже практикуется в ряде крупных городов России.

Ранее стало известно, что праздничный салют на Новый год отменили более чем в 20 российских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

