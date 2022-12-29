В Севастополе отказались от концерта и фейерверка в новогоднюю ночь

Отмечается, что меры связаны с введением «желтого» уровня террористической опасности.

При этом в предновогодние и рождественские дни в Севастополе запланированы многочисленные камерные мероприятия: представления, выступления и ярмарки. График размещен на сайте правительства.

Кроме того, 7 января в на северной стороне и в центре города пройдут крестные ходы.

