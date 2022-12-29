В Севастополе отказались от концерта и фейерверка в новогоднюю ночь

Власти Севастополя отметили праздничный концерт на площади Нахимова 31 декабря и приняли решение не устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство города.

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Отмечается, что меры связаны с введением «желтого» уровня террористической опасности.

При этом в предновогодние и рождественские дни в Севастополе запланированы многочисленные камерные мероприятия: представления, выступления и ярмарки. График размещен на сайте правительства.

Кроме того, 7 января в на северной стороне и в центре города пройдут крестные ходы.

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ФОТО: РИА Новости
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