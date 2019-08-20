В Госдуме выступили резко против частных камер видеофиксации

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН раскритиковал заявление Минэкономразвития. По его словам, в установке частных камер видеофиксации больше минусов, чем плюсов.

«Категорически надо прекращать эту историю, когда физическое лицо берет в аренду камеру, принадлежащую, например, Московской области, сидит под кустом весь день и фиксирует нарушения правил дорожного движения, передавая потом флешку уполномоченному органу. Что с этой флешкой в дальнейшем происходит никому неизвестно. Кого-то милуют, кого-то казнят. Это абсолютно недопустимо. В Московской области дошли до полного маразма. Там эти камеры навязывают продавцам овощей: стоят с лотками продают овощи вдоль дорог и могут, в том числе, взять камеру и администрировать правонарушения в области движения. Вот эту историю надо прекращать и законодательно мы постараемся это сделать», - заверил он.

Помимо этого, критике подверглось и партнерство между государством и частными компаниями. Лысаков отметил, что этот вопрос также необходимо пересмотреть.

«А что касается компаний частного государственного партнерства, то эта система также требует пересмотра, поскольку зачастую конкурсы пишутся под карманные прикормленные местной администрацией компании. Эти компании получают, не имея за душой ни гроша, не имея абсолютно ни производств по выпуску техники, ни самой техники. Они выигрывают эти конкурсы и потом пилят деньги бюджетные вместе с местными чиновниками. Либо, когда они собирают штрафные деньги, большая их часть идет им в карман. Смысл использовать такие компании? Никакого отношения к дорожной безопасности это не имеет. Более того, искусственные препоны, которые устраивают местные власти имеют единственную сверхзадачу – собрать как можно больше штрафных денег. Смысл использования этой аппаратуры становится очень примитивным и абсолютно неправильным. Вот эта история тоже очень мутная и ее, конечно, надо серьезно корректировать», - объяснил эксперт.

Также негативно зампред отреагировал и на инициативу о монополизации фото- и видеофиксации на дорогах России. По его словам, сегодня в России и так немного компаний, которые занимаются видеофиксацией. Кроме того, отметил Лысаков, этот рынок уже успел полностью сформироваться.

«Последняя интрига, которая касается систем фото и видеофиксации – это желание, во всяком случае поручение правительства со стороны президента, передать всю фото- видеофиксацию одной компании. В частности, туда входит и “дочка” “Ростеха”, насколько я знаю. Вот это возможное решение я воспринимаю отрицательно. Я написал соответствующее письмо и отправил его в правительство, потому что мы создадим тем самым монополию. А рынок систем уже сложился определенный. У нас не так много производителей – пять-шесть крупных компаний. Возможность конкуренции среди них на сегодняшний день можно оценить положительно», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.

