В Госдуме выступили против принуждения студентов к вакцинации

Прививочную кампанию нужно развивать через просвещение и стимулирование, но ни в коем случае не принуждать к вакцинации, считает первый зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на дистанционное обучение, а при заселении в общежитие требовать справку о перенесённой болезни, вакцинации или медотвод.