В Госдуме выступили против принуждения студентов к вакцинации
Прививочную кампанию нужно развивать через просвещение и стимулирование, но ни в коем случае не принуждать к вакцинации, считает первый зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин.
Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на дистанционное обучение, а при заселении в общежитие требовать справку о перенесённой болезни, вакцинации или медотвод.
«Принудительная кампания – это вред. Она вызывает обратную реакцию. Убеждайте, стимулируйте, воздействуйте личным примером, но не принуждайте», - заявил «Радио 1» по этому поводу Смолин.
Между тем, Минобрнауки уже выразило готовность скорректировать рекомендации, чтобы они не вызывали «радикальных» трактовок.
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