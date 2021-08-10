В Госдуме выступили против принуждения студентов к вакцинации

Прививочную кампанию нужно развивать через просвещение и стимулирование, но ни в коем случае не принуждать к вакцинации, считает первый зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на дистанционное обучение, а при заселении в общежитие требовать справку о перенесённой болезни, вакцинации или медотвод.

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«Принудительная кампания – это вред. Она вызывает обратную реакцию. Убеждайте, стимулируйте, воздействуйте личным примером, но не принуждайте», - заявил «Радио 1» по этому поводу Смолин.

Между тем, Минобрнауки уже выразило готовность скорректировать рекомендации, чтобы они не вызывали «радикальных» трактовок.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:СтудентывузыВакцинацияГосдума
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