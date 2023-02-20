В Госдуме выступили против принуждения родителей к «Разговорам о важном»

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей. Сейчас такие еженедельные занятия проводятся для школьников. Пресс-служба Минпросвещения напомнила, что школьники эти уроки посещать обязаны. Депутат отметил, что не нужно принуждать родителей школьников посещать «Разговоры о важном».



«Принуждать не надо! Если эти мероприятия будут привлекательным и познавательными, то родители сами будут проявлять интерес. Когда у них будет свободное время, они будут его посвящать «Разговорам о важном», почему нет», - сказал Берулава.



По его словам, интерес как школьников, так и родителей к «Разговорам о важном» зависит от содержания беседы и подачи материала в целом.

«Все зависит от содержания, кто и как это доносит. Я считаю, что можно организовать эти беседы так, чтобы это было очень полезно и интересно», - отметил депутат.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что предложение министра просвещения не может быть реализовано. Заставить родителей школьников посещать «Разговоры о важном» невозможно, многие взрослые зачастую пропускают даже родительские собрания, заявил Луховицкий.