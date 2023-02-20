В Госдуме выступили против принуждения родителей к «Разговорам о важном»
Не надо принуждать родителей школьников посещать «Разговоры о важном», рассказал депутат Госдумы Михаил Берулава в беседе с НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в эфире НСН сказал, что не надо принуждать родителей школьников посещать «Разговоры о важном».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство приняло решение проводить занятия «Разговоры о важном» и для родителей. Сейчас такие еженедельные занятия проводятся для школьников. Пресс-служба Минпросвещения напомнила, что школьники эти уроки посещать обязаны. Депутат отметил, что не нужно принуждать родителей школьников посещать «Разговоры о важном».
«Принуждать не надо! Если эти мероприятия будут привлекательным и познавательными, то родители сами будут проявлять интерес. Когда у них будет свободное время, они будут его посвящать «Разговорам о важном», почему нет», - сказал Берулава.
По его словам, интерес как школьников, так и родителей к «Разговорам о важном» зависит от содержания беседы и подачи материала в целом.
«Все зависит от содержания, кто и как это доносит. Я считаю, что можно организовать эти беседы так, чтобы это было очень полезно и интересно», - отметил депутат.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал НСН, что предложение министра просвещения не может быть реализовано. Заставить родителей школьников посещать «Разговоры о важном» невозможно, многие взрослые зачастую пропускают даже родительские собрания, заявил Луховицкий.
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