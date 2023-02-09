В Госдуме предложили создать «Разговоры о важном» для родителей школьников
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова направит в Минпросвещения РФ инициативу расширить занятия «Разговоры о важном» и проводить их для родителей школьников. Об этом сообщает РИА Новости.
С соответствующим предложением выступили представители Национальной родительской ассоциации во время расширенного заседания думского комитета. В организации отметили, что необходимо расширить занятия и сделать тематические родительские собрания.
Казакова поддержала идею общественников.
«В министерство [просвещения] направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - отметила глава комитета.
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