В Госдуме предложили создать «Разговоры о важном» для родителей школьников

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова направит в Минпросвещения РФ инициативу расширить занятия «Разговоры о важном» и проводить их для родителей школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»

С соответствующим предложением выступили представители Национальной родительской ассоциации во время расширенного заседания думского комитета. В организации отметили, что необходимо расширить занятия и сделать тематические родительские собрания.

Казакова поддержала идею общественников.

«В министерство [просвещения] направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - отметила глава комитета.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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