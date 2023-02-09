В Госдуме предложили создать «Разговоры о важном» для родителей школьников

С соответствующим предложением выступили представители Национальной родительской ассоциации во время расширенного заседания думского комитета. В организации отметили, что необходимо расширить занятия и сделать тематические родительские собрания.

Казакова поддержала идею общественников.

«В министерство [просвещения] направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - отметила глава комитета.

