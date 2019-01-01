В Госдуме выступили против «отцовского капитала» для полных семей

Против создания «отцовского капитала» выступила в эфире НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. По её словам, материнский капитал уже является семейным, в отдельных выплатах же нуждаются отцы-одиночки.

«Нет, два материнских капитала — это исключено. Материнский капитал — это называется “для семьи”. Нет, конечно, [отдельно для отцов не нужно]. Если мужчина воспитывает один детей, а женщина или умерла, или лишена прав, то я считаю, это нормально, что отцовский капитал должен быть», — высказала свою позицию Плетнёва.