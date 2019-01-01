В Госдуме выступили против «отцовского капитала» для полных семей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила НСН, что в отдельных выплатах нуждаются отцы-одиночки.
В России может появиться «отцовский капитал». Как сообщают «Известия», с предложением назначить выплаты за третьего ребёнка отцам намерена обратиться к правительству РФ Общественная палата. Предполагается, что субсидия будет выплачиваться мужчинам, состоящим в официальном браке и проживающим с семьёй. Отмечается, что эта мера поддержки многодетных семей не будет исключать выплату материнского капитала и должна быть сопоставима с ним по размеру. На сегодняшний день выплата матери ребёнка составляет около 453 тысяч рублей.
Против создания «отцовского капитала» выступила в эфире НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. По её словам, материнский капитал уже является семейным, в отдельных выплатах же нуждаются отцы-одиночки.
«Нет, два материнских капитала — это исключено. Материнский капитал — это называется “для семьи”. Нет, конечно, [отдельно для отцов не нужно]. Если мужчина воспитывает один детей, а женщина или умерла, или лишена прав, то я считаю, это нормально, что отцовский капитал должен быть», — высказала свою позицию Плетнёва.
Отметим, по мнению авторов инициативы, начать реализацию программы «отцовского капитала» следует с регионов Дальнего Востока. Её можно будет включить в национальную программу по развитию ДФО. По предварительным подсчётам, на внедрение проекта потребуется порядка 70-80 миллиардов рублей в течение пяти лет. Добавим, в Минтруда сообщили, что на данный момент предложение о создании «отцовского капитала» в ведомство не поступало.
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