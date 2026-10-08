В Госдуме рассказали, как можно сократить счета за ЖКУ

По её словам, это выключение из розеток неработающих приборов, использование энергоэффективных ламп и датчиков движения, автоматически выключающих свет.

«Воду можно выключать, когда человек чистит зубы или счищает еду с грязной посуды», — отметила парламентарий.

Она также добавила, что холодильник не следует ставить рядом с отопительными приборами, так как в данном случае он будет потреблять больше электроэнергии.

Ранее электрик сервиса «Профи.ру» Евгений Шишкин заявил, что не стоит оставлять включенными в сеть без необходимости сушилку для обуви и электрочайник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

