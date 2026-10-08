В Госдуме рассказали, как можно сократить счета за ЖКУ
Сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) позволят простые бытовые привычки. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
По её словам, это выключение из розеток неработающих приборов, использование энергоэффективных ламп и датчиков движения, автоматически выключающих свет.
«Воду можно выключать, когда человек чистит зубы или счищает еду с грязной посуды», — отметила парламентарий.
Она также добавила, что холодильник не следует ставить рядом с отопительными приборами, так как в данном случае он будет потреблять больше электроэнергии.
Ранее электрик сервиса «Профи.ру» Евгений Шишкин заявил, что не стоит оставлять включенными в сеть без необходимости сушилку для обуви и электрочайник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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