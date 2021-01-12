Инфекционист рассказал, когда в России победят коронавирус

Имунная прослойка для победы над пандемией коронавируса в России может сформироваться уже осенью 2021 года, но для этого необходимо произвести достаточное количество вакцины. Об этом рассказал заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы, инфекционист Сергей Рябов в эфире «Радио 1».



По мнению врача, уровень заболеваемости пойдет на спад уже в первом квартале текущего года. Рябов напомнил, что в стране есть три варианта вакцины против коронавируса, каждая из которых показала свою эффективность против вируса. По словам инфекциониста, первые дозы вакцины получили уже около миллиона человек.

В случае расширения вакцинации к осени 2021 года Россия получит общественный иммунитет, охвативший около 60-70% населения. Однако специалист подчеркнул, что этот результат можно получить лишь в случае массового производства препаратов. Антитела, по данным врача, должны появиться примерно у 50 млн россиян.

Сергей Рябов добавил, что риск заражения для пожилых людей может быть снижен благодаря вакцине "ЭпиВак Корона", поскольку у нее меньше ограничений по возрасту, чем у "Спутника V". Специалист также рассказал, что для ослабленного иммунитета будет разработан препарат "Спутник лайт". Его испытания уже были начаты.