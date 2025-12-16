В Госдуме выступили против доставки алкоголя на дом
Любые дополнительные возможности для спонтанного приобретения алкоголя являются нежелательными. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Комментируя идею возможности заказа спиртных напитков и других товаров с возрастными ограничениями посредством подтверждения возраста через национальный мессенджер Max, он указал, что поддерживает «максимальные ограничения в употреблении алкоголя».
«Я против доставки алкоголя, потому что заказать могут дети, среди которых есть один подросток восемнадцатилетний. А распивать они будут все вместе», — подчеркнул парламентарий.
При этом Свинцов добавил, что, в целом, поддерживает подтверждение возраста через «Госуслуги» или мессенджеры, так как это удобно.
Ранее винный критик Антон Обрезчиков заявил «Радиоточке НСН», что онлайн-продажи могли бы очень серьёзно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям.
