В Госдуме выступили против доставки алкоголя на дом

Комментируя идею возможности заказа спиртных напитков и других товаров с возрастными ограничениями посредством подтверждения возраста через национальный мессенджер Max, он указал, что поддерживает «максимальные ограничения в употреблении алкоголя».

«Я против доставки алкоголя, потому что заказать могут дети, среди которых есть один подросток восемнадцатилетний. А распивать они будут все вместе», — подчеркнул парламентарий.

При этом Свинцов добавил, что, в целом, поддерживает подтверждение возраста через «Госуслуги» или мессенджеры, так как это удобно.

Ранее винный критик Антон Обрезчиков заявил «Радиоточке НСН», что онлайн-продажи могли бы очень серьёзно помочь российским виноделам, прежде всего, малым предприятиям.

