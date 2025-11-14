Алкоголь может появиться на маркетплейсах в 2026 году
Российское вино может появиться в онлайн-продаже на маркетплейсах уже в 2026 году, сообщает РИА Новости.
Как заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, ведомство намерено провести соответствующий эксперимент во втором и третьем кварталах. Вся необходимая нормативная база будет разработана к началу следующего года, что позволит приступить к технической реализации.
Ключевым условием станет строгая идентификация покупателей: для подтверждения возраста будет использоваться биометрия из ЕБС или фотография в цифровом документе, причем проверка будет проводиться дважды — в момент заказа и при вручении заказа курьером.
Решение о запуске эксперимента принято по поручению президента. Если пилотный проект окажется успешным, дистанционная продажа алкоголя может быть легализована на постоянной основе.
Ранее маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon запустили продажу вина с доставкой в пункты выдачи «Винлаб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
