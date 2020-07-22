В Госдуме выступили против быстрой вакцинации трети россиян от COVID
На этапе, когда ещё не получены все результаты исследований вакцины против COVID-19, рано говорить о вакцинации трети россиян, заявил член комитет Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. По его мнению, сейчас следует вакцинировать только в тех случаях, когда риск смерти от коронавируса превышает риск смерти от осложнений после вакцинации, передаёт АГН «Москва».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов россиян, сообщает телеканал «360» . При этом пока ещё не завершён второй этап тестирования препарата из трёх.
Менделевич со своей стороны напомнил, что вакцину пока тестировали только на здоровых добровольцах, и пока не известно, какие результаты будут у пациентов с хроническими заболеваниями и людей и с ослабленным иммунитетом.
Наиболее оптимальный вариант – поэтапная вакцинация, начиная с групп риска, при одновременном мониторинге осложнений и проблем, сказал депутат.
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