В Госдуме выступили против быстрой вакцинации трети россиян от COVID

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 миллионов россиян, сообщает телеканал «360» . При этом пока ещё не завершён второй этап тестирования препарата из трёх.

Менделевич со своей стороны напомнил, что вакцину пока тестировали только на здоровых добровольцах, и пока не известно, какие результаты будут у пациентов с хроническими заболеваниями и людей и с ослабленным иммунитетом.

Наиболее оптимальный вариант – поэтапная вакцинация, начиная с групп риска, при одновременном мониторинге осложнений и проблем, сказал депутат.

