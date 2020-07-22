Новости за ночь: Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Массовое производство вакцины от COVID-19 в России стоит ожидать не раньше, чем через полгода. Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Он подчеркнул, что основные трудности связаны с организацией и запуском промышленного производства препарата. Для этого, по мнению вирусолога, потребуется создавать совершенную новую инфраструктуру.

RT уточняет, число выявленных в мире случаев заражения COVID-19 превысило 15 миллионов. Об этом говорят данные статистического портала Worldometers. Наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией – в Соединенных Штатах: там положительные результаты тестов получили более 4 миллионов человек, далее следует Бразилия, где чуть более 2 миллионов заразившихся. На третьем месте Индия – там чуть более 1 миллиона инфицированных.

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Главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в эфире НСН заявил, что коронавирус - очень большая неприятность, но гибелью человечеству он не грозит.

«Коронавирус – неприятность, но, поверьте мне, человечество от этого не погибнет. Уже видно, что оно не погибло. Истерику устроили и шум подняли. Но если сейчас посмотреть на результаты этого «кровавого» вируса, как его представляют, то не такой уж он и «кровавый». Вот просто взять, что у нас в прошлом году было 760 тысяч внебольничных пневмоний, это был никакой не коронавирус, из них около 3% летальность, это около 21 тысячи человек в прошлом году умерло от пневмонии внебольничной. А от коронавируса у нас сейчас умерло намного меньше, но, правда, пока год не прошёл. То есть какого-то массового падежа населения нет», - резюмировал эксперт.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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