«Стыдно!»: Авксентьева осудила идею Милонова штрафовать «нерях»

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила, что ей стыдно за зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, который призвал начать штрафовать несоблюдающих гигиену людей. Ее слова приводит RTVI.

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Ранее Милонов предложил ввести административную ответственность за несоблюдение гигиены и приравнять это к мелкому хулиганству. Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Авксентьева отметила, что Милонов такими заявлениями пытается повысить свою цитируемость вместо того, чтобы заниматься решением вопроса безработицы. Она подчеркнула, что обычно плохо пахнут люди, которым негде принять душ. Поэтому, по ее мнению, стыдно высмеивать малообеспеченных граждан.

«Легко смеяться над бедняками, когда тебе положено служебное жилье и зарплата депутата», - подчеркнула она.

Ранее Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал регламентировать увеличение губ для россиянок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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