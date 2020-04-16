В Госдуме высказались за продление самоизоляции до лета

Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявили глава республики Радий Хабиров.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН выразил уверенность, что режим самоизоляции будет продлен по всей России, несмотря на риски для экономики страны.

«Ни одна экономика не выдержит ситуации, когда десятки миллионов людей погибнут. Россия демонстрирует сегодня очень высокие темпы заболеваемости. Они ниже, чем были в Европе, тем не менее они достаточно показательны. С 1 по 15 апреля количество заболевших у нас выросло в 10 раз. На порядок. При сохранении таких темпов к концу мая у нас будут болеть 800 тысяч человек, а к началу июня – 35 миллионов. Понятно, что это будет национальной катастрофой, и этого сценария нужно избежать любым путем. В первую очередь через продление жестких ограничений на передвижение граждан. Других вариантов нет. Антивирус появится не ранее следующего года. Или надежда на «авось», что сам вирус будет выдыхаться, как выдохся испанский грипп в 1919 году. Но коронавирусы – атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром - не демонстрировали такой динамики», - напомнил парламентарий.