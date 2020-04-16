В Госдуме высказались за продление самоизоляции до лета
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с НСН выразил уверенность, что режим самоизоляции будет продлен по всей России, несмотря на риски для экономики страны.
Режим самоизоляции в Башкирии продлится минимум до конца мая. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявили глава республики Радий Хабиров.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с НСН выразил уверенность, что режим самоизоляции будет продлен по всей России, несмотря на риски для экономики страны.
«Ни одна экономика не выдержит ситуации, когда десятки миллионов людей погибнут. Россия демонстрирует сегодня очень высокие темпы заболеваемости. Они ниже, чем были в Европе, тем не менее они достаточно показательны. С 1 по 15 апреля количество заболевших у нас выросло в 10 раз. На порядок. При сохранении таких темпов к концу мая у нас будут болеть 800 тысяч человек, а к началу июня – 35 миллионов. Понятно, что это будет национальной катастрофой, и этого сценария нужно избежать любым путем. В первую очередь через продление жестких ограничений на передвижение граждан. Других вариантов нет. Антивирус появится не ранее следующего года. Или надежда на «авось», что сам вирус будет выдыхаться, как выдохся испанский грипп в 1919 году. Но коронавирусы – атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром - не демонстрировали такой динамики», - напомнил парламентарий.
По его мнению, сейчас нужно готовить новые меры по поддержке населения и экономики.
«Смертность от коронавируса составляет 10-12%, это европейская статистика, остальные страны подтягиваются. Китайской статистике верить нельзя, она насквозь лжива. Можем мы себе позволить 3 миллиона погибших к июню? Очевидно, что нет. В этих условиях режим самоизоляции обязательно должен быть продлен. Скорее всего, он захватит и июнь. При пессимистическом сценарии – и июль. Поэтому нужно не обсуждать, будет - не будет продлен. Он будет продлен. Нужно обсуждать, как сделать так, чтобы было меньше технических ошибок в управлении, как это произошло в Москве с метрополитеном. И какие меры граждан и экономики должны быть приняты. У нас 17 триллионов запасов. Их нужно направить на поддержку потребительского спроса и медицину. Нужно обнулять стройки, они подождут других времен», - заключил Шеин.
Ранее Олег Шеин в эфире НСН рассказал о наиболее уязвимых категориях граждан из-за нерабочих дней, введённых президентом для противодействия пандемии коронавируса.
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