В Госдуме призвали не наказывать за тонировку
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из автора законопроекта, главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Парламентарий отметил, что в настоящее время за нарушение тонировки автомобильных стёкол водителей ждёт штраф в размере 500 рублей. При этом автор инициативы обращает внимание на то, что тонирование стекол делает автомобиль не только комфортным, но и безопасным.
Тонировка позволяет экономить благодаря уменьшению нагрузки на кондиционер летом, а также защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей, передает РИА ФАН.
Также отмечается, что корень проблемы авторы законопроекта видят в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100-процентной защитой от получения штрафа, сообщает Ura.ru.
Ранее в МВД предложили расширить права дорожных инспекторов, чтобы дать возможность сотрудникам ограничивать действие водительских прав без суда. Кроме того, предлагается сократить количество составов правонарушений, оставив «наиболее опасные». Также ведомство рассматривает возможность изменения принципа наказания на дороге: взамен фиксированных штрафов будут применять оборотные (по аналогии с ФАС), что существенно повысит размер штрафных платежей.
Категорически против идей МВД выступил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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