В Госдуме призвали не наказывать за тонировку

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку автомобилей. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из автора законопроекта, главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Парламентарий отметил, что в настоящее время за нарушение тонировки автомобильных стёкол водителей ждёт штраф в размере 500 рублей. При этом автор инициативы обращает внимание на то, что тонирование стекол делает автомобиль не только комфортным, но и безопасным.

Тонировка позволяет экономить благодаря уменьшению нагрузки на кондиционер летом, а также защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей, передает РИА ФАН.

Также отмечается, что корень проблемы авторы законопроекта видят в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100-процентной защитой от получения штрафа, сообщает Ura.ru.