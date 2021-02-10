В Госдуме возобновили прием граждан

Депутаты Госдумы возобновляют приём граждан, который ранее был прекращен из-за пандемии COVID-19. Однако пока он будет вестись в формате видео-конференц-связи (ВКС) и проходить по предварительной записи, сообщается на сайте нижней палаты. Записаться на личный прием можно в течение первой и второй недели каждого месяца.

Добавим, депутаты не прекращали работать с гражданами в своих регионах с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.