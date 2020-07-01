В Госдуме возмутились сравнением России и Китая в карантинных ограничениях

В России, Китае и других странах пандемию коронавируса использовали как предлог для ограничения прав граждан. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она заявила, что ей известно о сообщениях с угрозами и запугиванием в адрес журналистов, блогеров и гражданских активистов в Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и во многих других странах, особенно на местном уровне. По словам Бачелет, «очевидной целью» таких угроз было «предотвращение критических замечаний касательно ответных мер властей на пандемию».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН указал, что любые противоэпидемические мероприятия – это всегда ограничения прав граждан.

«В любой стране, в том числе в странах Западной Европы. Там, где права граждан не ограничивали, как в Бразилии на передвижение, в результате очень много людей заразилось и погибло. Поэтому противоэпидемические мероприятия всегда сопровождаются ограничениями», - подчеркнул Шеин.