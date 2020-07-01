В Госдуме возмутились сравнением России и Китая в карантинных ограничениях
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН заявил, что в РФ правила по ограничению свобод граждан в период пандемии были списаны у Евросоюза.
В России, Китае и других странах пандемию коронавируса использовали как предлог для ограничения прав граждан. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Она заявила, что ей известно о сообщениях с угрозами и запугиванием в адрес журналистов, блогеров и гражданских активистов в Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и во многих других странах, особенно на местном уровне. По словам Бачелет, «очевидной целью» таких угроз было «предотвращение критических замечаний касательно ответных мер властей на пандемию».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН указал, что любые противоэпидемические мероприятия – это всегда ограничения прав граждан.
«В любой стране, в том числе в странах Западной Европы. Там, где права граждан не ограничивали, как в Бразилии на передвижение, в результате очень много людей заразилось и погибло. Поэтому противоэпидемические мероприятия всегда сопровождаются ограничениями», - подчеркнул Шеин.
По его мнению, сравнивать Россию и Китай «совершенно гротескно».
«Мы видели видеозаписи из Китая, где людей, когда у них закончились места в больницах, заваривали целыми подъездами. Люди потом кидали корзинки из окон, чтобы по веревке поднять продукты питания и лекарства. То, что было в Китае, совершенно невозможно сравнивать с обычными, стандартными европейскими мероприятиями, которые были в России. Россия вобрала в себя именно европейскую практику: люди могли сидеть дома, разрешалось посещение только ближайшего магазина и аптеки. Решения были просто списаны со стран Евросоюза. Поэтому такого рода обвинения совершенно фальшивы, неискренни и выглядят крайне политически натянутыми», - заключил парламентарий.
Напомним, ранее шведский Международный институт по оказанию помощи в деле демократизации и проведении выборов (IDEA) опубликовал письмо с призывом защитить демократию в условиях пандемии коронавируса, которое подписали более 500 представителей политических и гражданских движений.
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