В Госдуму внесли поправку о лишении российского гражданства за дискредитацию ВС
В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российских Вооруженных сил, сообщает РИА Новости.
В документе расширяется список преступлений, за которые человек может лишиться гражданства. Ответственность предусмотрена по ч. 1 ст. 280 УК России («публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации») или ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).
При этом, если действия угрожают безопасности страны, то человек может потерять приобретенное гражданство страны.
Ранее актер Артур Смольянинов получил штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Решение вынес Гагаринский суд Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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