Протокол за дискредитацию российской армии составили на актёра Смольянинова
Протокол за дискредитацию Вооружённых сил РФ составили на режиссёра и актёра Артура Смольянинова, сообщает РИА Новости.
В Гагаринском суде Москвы уточнили, что протокол зарегистрирован 17 октября, дата его рассмотрения пока не назначена. По статье КоАП РФ о дискредитации российской армии Смольянинову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее в Тверском суде Москвы заявили о прекращении производства по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус, сообщает RT.
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