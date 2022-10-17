Протокол за дискредитацию российской армии составили на актёра Смольянинова

В Гагаринском суде Москвы уточнили, что протокол зарегистрирован 17 октября, дата его рассмотрения пока не назначена. По статье КоАП РФ о дискредитации российской армии Смольянинову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Тверском суде Москвы заявили о прекращении производства по административному протоколу о дискредитации российской армии, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус, сообщает RT.

