«Детей дрессируют заполнять бланки». НРК требует отменить ЕГЭ
Глава Национального родительского комитета заявила в эфире НСН, что в создавшихся условиях ЕГЭ становится необъективным экзаменом.
В России пока невозможно провести Единый госэкзамен дистанционно на дому, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфаксу». В то же время Национальный родительский комитет выступает за полную отмену ЕГЭ.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что пандемия и самоизоляция выявили ущербность ЕГЭ.
«Наши дети являются очень уязвимым звеном в этой сложной ситуации с коронавирусом. Сдать ЕГЭ на высокий бал без специальной подготовки невозможно, и эта ситуация с коронавирусом выявила ущербность ЕГЭ и его необъективность, как аттестационного экзамена. Национальный родительский комитет выступает за полную отмену ЕГЭ, как систему аттестации, так как она является ущербной и необъективной. Обучение детей ЕГЭ не даёт новых знаний, учащихся просто дрессируют заполнять бланки. А сейчас в режиме онлайн обучения мы сталкиваемся с такой проблемой, что не все учителя могут проводить уроки в режиме онлайн, не все технически подкованы. Ну это только часть беды, далеко не все семьи имеют дома компьютеры, чтобы обучаться онлайн», рассказала Ирина Волынец.
Собеседница НСН отметила, что ВУЗы сокращают бюджетные места. По её прогнозам, к 2025 году сокращение произойдет на 25%. А с текущего учебного года обучение в ВУЗах подорожало на 19%. Волынец подчеркнула, что вузовское обучение станет вовсе недоступным для большинства семей, в которых родители потеряют заработок.
Ранее НСН сообщала, что Министерство образования и науки перенесло вступительные экзамены в вузы из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Мужчина порезал продавца в московском магазине
- Прилетевший из Британии подросток вернул коронавирус в Ухань
- Песков: Решение о переносе Парада Победы не принималось
- Он всё знал. Трамп намеренно умалчивал об опасности эпидемии коронавируса
- Как спасти врачей от коронавируса. Мнение инфекциониста