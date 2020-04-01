«Детей дрессируют заполнять бланки». НРК требует отменить ЕГЭ

Глава Национального родительского комитета заявила в эфире НСН, что в создавшихся условиях ЕГЭ становится необъективным экзаменом. 

В России пока невозможно провести Единый госэкзамен дистанционно на дому, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Интерфаксу». В то же время Национальный родительский комитет выступает за полную отмену ЕГЭ.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН высказала мнение, что пандемия и самоизоляция выявили ущербность ЕГЭ.

«Наши дети являются очень уязвимым звеном в этой сложной ситуации с коронавирусом. Сдать ЕГЭ на высокий бал без специальной подготовки невозможно, и эта ситуация с коронавирусом выявила ущербность ЕГЭ и его необъективность, как аттестационного экзамена. Национальный родительский комитет выступает за полную отмену ЕГЭ, как систему аттестации, так как она является ущербной и необъективной. Обучение детей ЕГЭ не даёт новых знаний, учащихся просто дрессируют заполнять бланки. А сейчас в режиме онлайн обучения мы сталкиваемся с такой проблемой, что не все учителя могут проводить уроки в режиме онлайн, не все технически подкованы. Ну это только часть беды, далеко не все семьи имеют дома компьютеры, чтобы обучаться онлайн», рассказала Ирина Волынец.

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Собеседница НСН отметила, что ВУЗы сокращают бюджетные места. По её прогнозам, к 2025 году сокращение произойдет на 25%. А с текущего учебного года обучение в ВУЗах подорожало на 19%. Волынец подчеркнула, что вузовское обучение станет вовсе недоступным для большинства семей, в которых родители потеряют заработок.

Ранее НСН сообщала, что Министерство образования и науки перенесло вступительные экзамены в вузы из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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