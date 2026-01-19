Сергей Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

Московский метрополитен бурно развивался в последние 15 лет, с 2011-го в городе построили и реконструировали 127 станций метро и Московского центрального кольца. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

При создании объектов активно используют новые технологии и нестандартные архитектурные подходы. Станции удается строить быстро и качественно, и они становятся архитектурными шедеврами.

Один из ключевых технологических прорывов - проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром 10 метров, которую впервые применили на Некрасовской линии. Строительство больших тоннелей позволяет экономить средства и трудозатраты, так, используется один щит вместо двух, и не приходится применять дополнительные притоннельные сооружения. Технологию двухпутных тоннелей развивали на Большой кольцевой линии (БКЛ). Аналогичным образом ведут строительство на участке Рублево-Архангельской линии, а в перспективе решение будут применять на Бирюлевском радиусе.

«Особого внимания заслуживает станция “Нижегородская” на БКЛ — первая и пока единственная в московском метро, где в одном контуре объединены четыре пути Некрасовской и Большой кольцевой линий», — рассказал Собянин, подчеркнув, что две платформы могут принять одновременно четыре состава.

Первой в метро Москвы полуподземной станцией с асимметричными путевыми стенами - глухой и с панорамным остеклением - стал «Мичуринский проспект» Солнцевской линии. Похожий прием реализовали на станции «Пыхтино». Первой отапливаемой наземной станцией московского метро стала конечная станция Сокольнической линии «Потапово». Здесь установили четыре приточные установки для подачи теплого воздуха суммарной мощностью два мегаватта.

В современном метростроении реализовали и архитектурные эксперименты. Так, станция «Новаторская» БКЛ стала первой, где для отделки потолка использовали стекло. Также здесь впервые внедрили систему аспирации для раннего обнаружения задымления. В свою очередь, на станции «Воронцовская» создали подвесной потолок волнообразной формы с напоминающими Млечный Путь светильниками из 11,6 тысячи алюминиевых цилиндров.

Еще одно новшество в метро - использование прочного кварцевого агломерата. Таким искусственным камнем облицованы колонны на станциях «Воронцовская» и «Мичуринский проспект» БКЛ. При этом на станции «Тропарево» Сокольнической линии перронный зал стилизовали под парковую аллею с 10 светильниками-деревьями, а на станции «Вавиловская» Троицкой линии появились более 2,7 тысячи точечных светильников.

В ближайшие годы в Москве откроют еще десятки станций метро, где будут применяться как проверенные, так и новые технологические решения.

