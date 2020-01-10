В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

10 января 202011:30

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских. Как пишет ТАСС, авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пенного напитка во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту. Они предлагаются продавать пиво на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований. С таким заявлением выступил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Авторы инициативы уверены, что эта мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта. Как пишет РИА ФАН, заниматься продажей пива и пивных напитков на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договор с организаторами спортивных мероприятий.

Депутаты Госдумы не против возвращения пива на стадионы

Напомним, 13 декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. Второе и третье чтение законопроекта пройдут весной, подчёркивает RT.

Между тем, в Олимпийском комитете России, комментируя законопроект, отметили, что он поддержит тех, «кто содержит стадионы». В свою очередь, депутат Геннадий Онищенко заявил, что распитие алкоголя во время проведения игры ни к чему хорошему не приведёт.


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