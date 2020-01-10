В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских. Как пишет ТАСС, авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пенного напитка во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту. Они предлагаются продавать пиво на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований. С таким заявлением выступил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Авторы инициативы уверены, что эта мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта. Как пишет РИА ФАН, заниматься продажей пива и пивных напитков на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договор с организаторами спортивных мероприятий.