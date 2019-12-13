Депутаты Госдумы не против возвращения пива на стадионы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Документ, внесенный депутатами от ЛДПР, снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.

Авторы инициативы уверены, что эта мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта. Как пишет РИА ФАН, заниматься продажей пива и пивных напитков на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договор с организаторами спортивных мероприятий.