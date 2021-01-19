В Госдуме уточнили информацию о создании COVID-паспортов

Комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что не настаивает на внедрении в России COVID-паспортов.

Ранее стало известно, что в ходе заседания комитета его глава Дмитрий Морозов отметил важность создания COVID-паспортов, информация из которых необходима врачам, медработникам, санэпидслужбам.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, на заседании не обсуждалось обязательное введение COVID-паспортов, а соответствующая цитата была неверно интерпретирована рядом информационных агентств.

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ФОТО: РИА Новости
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