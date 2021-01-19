В Госдуме уточнили информацию о создании COVID-паспортов

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза до $47,8 млрд Минздрав разъяснил порядок вакцинации от коронавируса Путин затронул тему строительства «Северного потока – 2» при разговоре с главой «Газпрома» Миллером Бензин на АЗС вновь дорожает по всей России Месси пропустит два матча «Барселоны» за удар соперника по голове