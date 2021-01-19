В Госдуме уточнили информацию о создании COVID-паспортов
19 января 202118:33
Комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что не настаивает на внедрении в России COVID-паспортов.
Ранее стало известно, что в ходе заседания комитета его глава Дмитрий Морозов отметил важность создания COVID-паспортов, информация из которых необходима врачам, медработникам, санэпидслужбам.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, на заседании не обсуждалось обязательное введение COVID-паспортов, а соответствующая цитата была неверно интерпретирована рядом информационных агентств.
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19 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru