Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке прямого доступа к VPN
Роскомнадзор заявил, что не закрывал возможность прямого подключения к иностранным серверам и назвал появившиеся в Telegram-каналах сообщения недостоверными. Об этом РИА Новости сообщили в самом ведомстве.
Ранее в ряде каналов появилась информация о том, что регулятор якобы ограничил прямой доступ к зарубежным серверам.
Утверждалось, что специальная нейросеть отслеживает трафик, выявляет признаки использования VPN-протоколов и затем блокирует соответствующие узлы.
В Роскомнадзоре заявили, что такие сведения «не соответствуют действительности». В ведомстве также призвали проверять публикуемые данные и напомнили о недопустимости распространения недостоверной информации, передает «Радиоточка НСН».
