Все российские школы перешли на мессенджер Max

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он уточнил, что платформой пользуются более 20 млн учителей и школьников.

«Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы», - указал министр.

Ранее Кравцов заявил, что работы над единым учебником по истории завершены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».