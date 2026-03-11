Все российские школы перешли на мессенджер Max
11 марта 202614:47
Все российские школы перешли на использование мессенджера Max. Как пишет RT, об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным он уточнил, что платформой пользуются более 20 млн учителей и школьников.
«Здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы», - указал министр.
Ранее Кравцов заявил, что работы над единым учебником по истории завершены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
