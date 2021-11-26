В Госдуме указали Бастрыкину на Инстасамку

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на песни Дарьи Зотеевой, известной в соцсетях, как Инстасамка.

Лантратова указала, что в текстах песен Инстасамки содержится информация, которая «запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории России», отмечает «Интерфакс».

Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди молодежи

При этом на выступления блогерши приходит много несовершеннолетних, а на ее сентябрьских концертах в Волгограде и Екатеринбурге были установлены ограничения «16+», подчеркнула депутат.

Она попросила Бастрыкина взять это дело на личный контроль, напомнив, что развратные действия в отношении детей, в том числе через интернет, предполагают уголовную ответственность.

Накануне на Инстасамку пожаловался центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Рэп-исполнительницу, в частности, обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей.

В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова отмечалось, что родители обеспокоены концертами Инстасамки и рэпера Moneyken.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:МузыкантыАлександр Бастрыкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры