В Госдуме указали Бастрыкину на Инстасамку
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на песни Дарьи Зотеевой, известной в соцсетях, как Инстасамка.
Лантратова указала, что в текстах песен Инстасамки содержится информация, которая «запрещена к распространению среди детей или запрещена к распространению на территории России», отмечает «Интерфакс».
При этом на выступления блогерши приходит много несовершеннолетних, а на ее сентябрьских концертах в Волгограде и Екатеринбурге были установлены ограничения «16+», подчеркнула депутат.
Она попросила Бастрыкина взять это дело на личный контроль, напомнив, что развратные действия в отношении детей, в том числе через интернет, предполагают уголовную ответственность.
Накануне на Инстасамку пожаловался центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай». Рэп-исполнительницу, в частности, обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей.
В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова отмечалось, что родители обеспокоены концертами Инстасамки и рэпера Moneyken.
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