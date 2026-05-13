Обесценятся сами: Делягин объяснил, почему вклады россиян не заморозят
Михаил Делягин заявил НСН, что повышать налоги Минфин не планирует, но и снижать тоже, а при девальвации вклады потеряют свою стоимость.
Министр финансов Антон Силуанов фактически заявил, что не планирует снижать налоги, сообщив, что все запланированные изменения в налоговой системе приняты, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Главные запланированные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас власти не рассматривают повышение налогов для граждан и заморозку банковских вкладов, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости. Так он прокомментировал появление в соцсетях сообщений о планируемой заморозке денег на счетах физлиц. Делягин заметил, что подобные фейки связаны с репутацией Минфина.
«Дым без огня бывает, а фейки берутся из репутации Минфина. Министерство финансов занимается уничтожением экономики, повышая налоги. Если Антон Германович говорит, что они не собираются повышать налоги, это означает, что они не собираются снижать налоги. При этом президент Владимир Путин говорил, что повышение НДС – это временно. Товарищ Силуанов теперь сказал, что НДС дальше повышать он не будет, но про понижение тоже ничего не сказано», - отметил он.
Также Делягин объяснил, что заморозка вкладов будет бесполезной, поэтому такого сценария получится избежать.
«Что касается заморозки вкладов, зачем ее делать? Если будет девальвация, вклады потеряют свою стоимость существенно. Просто нет смысла. У нас триллионы рублей россиян лежат в банках. Чтобы их использовать в экономике, нужно стимулировать банки, для этого - ограничивать финансовые спекуляции. Но этим заниматься никто не будет. Проблемы в этом смысле не у населения, проблемы у банков», - пояснил он.
В России государством застрахованы банковские вклады и счета физических лиц в размере до 1,4 млн рублей, больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно, рассказал НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
