Министр финансов Антон Силуанов фактически заявил, что не планирует снижать налоги, сообщив, что все запланированные изменения в налоговой системе приняты, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Главные запланированные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас власти не рассматривают повышение налогов для граждан и заморозку банковских вкладов, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости. Так он прокомментировал появление в соцсетях сообщений о планируемой заморозке денег на счетах физлиц. Делягин заметил, что подобные фейки связаны с репутацией Минфина.