Депутат: Государство относится к студентам как к водке
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН заявил о проблемах, к которым приведет повышение цен на платное обучение в вузах.
В России подорожало высшее образование. По данным Росстата, стоимость обучения на платных отделениях в вузах увеличилась на 15-19%. Семестр учебы на платном отделении в госуниверситете подорожал в мае и обходится почти в 69 тысяч рублей. По мнению экспертов этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей. В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эифре НСН заявил, что нынешний подход властей к студентам нужно в корне менять.
«Существует нормативный акт, который требует, чтобы цены на образование росли не выше инфляции. На практике, как мы видим, он не соблюдается, прежде всего, самими органами управления образования. Существует другой нормативный акт, согласно которому в отношении студентов проводится такая же политика, как и в отношении водки – бутылку водки нельзя продать ниже определенной цены, студентов точно так же не разрешено брать ниже определенной платы за обучение. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Цена в Москве может быть одна, а в Омске совершенно другая, так как у людей разные доходы. Отчасти министерство образования и науки в данном случае само провоцирует искусственное повышение платы за обучение. Как мне представляется, нужно было бы не сокращать, а расширять число учебных мест. В Советском Союзе на 10 тысяч населения было 220 бюджетных мест, сейчас 130. Нужно было бы уменьшить налогообложение вузов, как это сделано во всем мире. Нужно отменить искусственное повышение цен за обучение в государственных и частных вузах. Вузы сами могут понимать, сколько брать за обучение при условии, что количество студентов, в которых учатся на платной основе, может быть больше», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что подорожание образования в сочетании с уменьшением количества бюджетных мест приводит к уменьшению доступности высшего образования.
«Уже сейчас условия доступа к высшему образованию в России, на мой взгляд, хуже, чем во многих странах наших потенциальных конкурентов. В России бюджетные места составляют 40% от общего числа мест в вузах, в Германии или Франции - более 80%. В США количество бюджетных мест сопоставимо с нашим, но при этом у них существует система очень льготного образовательного кредитования, какой у нас нет. Очевидно, что подорожание образования в сочетании с уменьшением количества бюджетных мест приводит к меньшей доступности высшего образования. При этом современная экономика отличается от экономики даже 30-40-летней давности тем, что ей требуется гораздо больше людей с более высоким образованием», - заключил он.
Ранее сообщалось, что российские вузы не собираются сокращать количество бюджетных мест. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook. Таким образом он опроверг появившиеся в прессе сообщения о планируемом сокращении бесплатных мест в вузах на 17%.
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