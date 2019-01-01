В Госдуме сообщили, когда вступит в силу закон о такси
Закон об агрегаторах такси должен вступить в силу уже в текущем году. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его оценке, после нескольких обсуждений в комитете документ передадут в правовое управление нижней палаты парламента в конце июня — начале июля, передает RT.
Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении, самое позднее, в сентябре. В первом чтении он был принят Госдумой в декабре 2018 года.
Документ, в частности, устанавливает, что разрешение на работу таксистом будет выдаваться на срок не менее пяти лет. В качестве такси разрешено использовать машины, допущенные к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет.
Законопроект дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, отмечает Ura.ru. Сверх нормы работать будет запрещено, сообщил Москвичёв. Каждую машину такси также предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля маршрута. Кроме того, будет введена персональная карта водителя, в которой будет фиксироваться история его работы в такси.
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