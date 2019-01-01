В Госдуме сообщили, когда вступит в силу закон о такси

Закон об агрегаторах такси должен вступить в силу уже в текущем году. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его оценке, после нескольких обсуждений в комитете документ передадут в правовое управление нижней палаты парламента в конце июня — начале июля, передает RT.

Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении, самое позднее, в сентябре. В первом чтении он был принят Госдумой в декабре 2018 года.