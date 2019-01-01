МВД: С начала года каршеринг стал причиной более ста ДТП
Представитель ведомства в беседе с НСН рассказал о росте в России числа ДТП с участием автомобилей каршеринговых сервисов.
Заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России Евгений Артемов в официальном ответе на запрос НСН заявил, что автомобили каршеринговых сервисов с начала 2019 года в России оказались вовлечены в более сотни дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.
«Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, представляющих повышенную общественную угрозу. Анализ правоприменительной практики показал, что правонарушения рассматриваемой категории допускаются лицами, в том числе, управляющими транспортными средствами, взятыми в поминутную аренду посредством использования системы каршеринга. Наряду с этим отмечается участие этих лиц в ДТП, которые характеризуются высокой тяжестью последствий. За январь-апрель этого года с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду, зарегистрировано 104 ДТП, в которых погибли четыре человека и получили ранения 135 человек. По вине указанных водителей произошло почти три четверти происшествий», - рассказал он.
При этом учет ДТП, связанных непосредственно с участием каршеринговых, в МВД начали вести лишь в 2018 году. Раньше ведомство не выделяло их среди других дорожно-транспортных происшествий, говорится в ответе ведомства на запрос депутаты Госдумы Михаила Романова, который 29 апреля опубликовала «Фонтанка».
«Сбор сведений о ДТП с участием каршеринговых автомобилей осуществляется только с 2018 года, виды этих ДТП и причины, по которым они происходили, не выделяются из общего ряда происшествий. В это же время короткий срок аналитической работы не позволяет сделать вывод о влиянии сервисов краткосрочной аренды автомобилей на безопасность дорожного движения и подготовить соответствующие предложения», – говорится в ответе замминистра МВД Александра Горового.
Ранее в Мосгордуме предложили оборудовать специальными алкозамками столичные такси, об этом председатель парламента Алексей Шапошников сообщил НСН. По мнению депутата, данная мера позволит обеспечить безопасность пассажиров и участников дорожного движения. Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников в эфире НСН отметил, что данную меру поддерживают москвичи и общественные организации.
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