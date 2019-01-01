МВД: С начала года каршеринг стал причиной более ста ДТП

Заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России Евгений Артемов в официальном ответе на запрос НСН заявил, что автомобили каршеринговых сервисов с начала 2019 года в России оказались вовлечены в более сотни дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями.

«Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, представляющих повышенную общественную угрозу. Анализ правоприменительной практики показал, что правонарушения рассматриваемой категории допускаются лицами, в том числе, управляющими транспортными средствами, взятыми в поминутную аренду посредством использования системы каршеринга. Наряду с этим отмечается участие этих лиц в ДТП, которые характеризуются высокой тяжестью последствий. За январь-апрель этого года с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду, зарегистрировано 104 ДТП, в которых погибли четыре человека и получили ранения 135 человек. По вине указанных водителей произошло почти три четверти происшествий», - рассказал он.