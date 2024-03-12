В Чечне отговорили от развода 2,5 тысячи пар
Комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, которая была создана в Чечне в 2017 году, отговорила от развода 2,5 тысячи пар, сообщает «ФедералПресс».
В правительстве республики указали, что речь идёт о семьях, в которых супруги решили развестись «по незначительным причинам». Отмечается, что в этих парах после воссоединения родились 4,8 тысячи детей.
Уточняется, что всего комиссия, отговаривающая супругов от развода, провела 21,6 тысячи мероприятий. За время её работы была выявлена 5671 разведенная пара.
Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru