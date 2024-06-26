В Госдуме раскритиковали инициативу Минфина об увеличении пошлины на разводы

Инициатива Минфина об увеличении пошлины на разводы не сработает и вряд ли призвана сократить количество разводов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, таким образов правительство решает за счет «узконесоциальных» услуг немного пополнить бюджет, передает «ФедералПресс».

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Минфин ранее предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз – с 650 до 5000 рублей, сообщило издание РБК со ссылкой на поправки к налоговому законопроекту. Это касается случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

Большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака, заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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