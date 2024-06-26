В Госдуме раскритиковали инициативу Минфина об увеличении пошлины на разводы

Инициатива Минфина об увеличении пошлины на разводы не сработает и вряд ли призвана сократить количество разводов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, таким образов правительство решает за счет «узконесоциальных» услуг немного пополнить бюджет, передает «ФедералПресс».