Собянин принял решение о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива в в поселении Вороновское в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства столицы.
Ранее решение о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового роботизированного комплекса Главархива приняло правительство Москвы.
«Для перемещения архивных фондов и их последующего хранения в новом здании будут закуплены 530 тыс. специальных пакет и 4,77 млн коробов», — отметили в пресс-службе.
Собянин подчеркнул, что архивный кластер станет самым крупным в России. На площади почти 70 тысяч кв. м можно разместить до 100 млн единиц хранения.
Как отметили в мэрии, интеллектуальная система управления новым архивом основана на современных технологиях и включает в том числе роботизированную линию поиска, загрузки и выгрузки документов, конвейеры, роботов-манипуляторов, краны с телескопическими вилами. Кроме того, искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода обеспечит сохранность документов.
Ввод в эксплуатацию нового комплекса значительно сократит сроки поиска и выдачи документов из Главархива столицы. Роботизация процессов позволит обрабатывать около 300 запросов в час и 2 тысяч обращений в день.
«Таким образом, работа столичного архивного ведомства перейдет на принципиально новый качественный уровень», — добавили в пресс-службе.
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