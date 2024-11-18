В Госдуме согласовали включение блогерской деятельности в ОКВЭД
Депутат, представители Минцифры, Минэка и Росстандарта вплотную приблизились к включению блогерской деятельности в ОКВЭД, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России, передает корреспондент НСН.
На сегодня были согласованы три новые позиции в ОКВЭД – «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети», а также «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая».
По словам депутата, утверждение новых позиций ОКВЭД станет важным шагом на пути вывода российских блогеров из тени, позволит установить для них четкий и понятный налоговый режим.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что отказ блогеров от российских соцсетей в пользу запрещенных площадок может свидетельствовать о желании скрыть часть доходов.
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