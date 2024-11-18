В Госдуме согласовали включение блогерской деятельности в ОКВЭД

Депутат, представители Минцифры, Минэка и Росстандарта вплотную приблизились к включению блогерской деятельности в ОКВЭД, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России, передает корреспондент НСН.

На сегодня были согласованы три новые позиции в ОКВЭД – «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети», а также «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая».