В Госдуме согласовали включение блогерской деятельности в ОКВЭД

Депутат, представители Минцифры, Минэка и Росстандарта вплотную приблизились к включению блогерской деятельности в ОКВЭД, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова на заседании рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России, передает корреспондент НСН.

На сегодня были согласованы три новые позиции в ОКВЭД – «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети», а также «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая».

Депутат Кирьянов: Онлайн-обучение должно быть только на российских платформах

По словам депутата, утверждение новых позиций ОКВЭД станет важным шагом на пути вывода российских блогеров из тени, позволит установить для них четкий и понятный налоговый режим.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что отказ блогеров от российских соцсетей в пользу запрещенных площадок может свидетельствовать о желании скрыть часть доходов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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