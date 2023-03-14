В Госдуме сочли дискриминацией идею Аксенова по «обнулению» россиян
Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в эфире НСН призвал не смешивать бизнес и идеологию.
Граждан, которые выступают против России, не получится лишить бизнеса, это будет дискриминацией, а выселить их из страны нельзя по Конституции, заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что национализировать имущество россиян, выступающих против РФ, невозможно, но призвал «законодательно обнулить» таких граждан – как минимум, лишить их здесь бизнеса. Он предложил внести поправки в федеральное законодательство. Синельщиков отметил, что такой закон вряд ли можно придумать.
«Не представляю, что это за закон может быть. Человека из страны не выселишь по Конституции нашей, а запретить ему заниматься бизнесом – это небывалая дискриминация. Вряд ли такой закон найдет поддержку. Наверное, в отдельных случаях можно помешать вести бизнес, но придумать такой всеобъемлющий закон, который ставил бы рогатки всем подряд, конечно, невозможно», - сказал собеседник НСН.
При этом, по его словам, власти могут в индивидуальном порядке попытаться помешать отдельным бизнесменам.
«Конечно, это неправильно, это разные вещи, бизнес и идеология. Если нарушается закон, у нас много возможностей для привлечения к административной и уголовной ответственности. У нас много людей, которые мыслят не так, как власти, их привлекают к ответственности, если они что-то не то говорят. В отдельных случаях, губернатор, если захочет, помешает какому-тому бизнесмену. У власти методы есть всегда, бизнес проник во все сферы, влиять можно через лиц, которые этими сферами руководят», - добавил он.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН заявил, что депутаты Госдумы без труда смогут дополнить перечень наказаний, предусматривающих конфискацию имущества уехавших россиян.
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