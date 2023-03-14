В Госдуме сочли дискриминацией идею Аксенова по «обнулению» россиян

Граждан, которые выступают против России, не получится лишить бизнеса, это будет дискриминацией, а выселить их из страны нельзя по Конституции, заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с НСН.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что национализировать имущество россиян, выступающих против РФ, невозможно, но призвал «законодательно обнулить» таких граждан – как минимум, лишить их здесь бизнеса. Он предложил внести поправки в федеральное законодательство. Синельщиков отметил, что такой закон вряд ли можно придумать.

«Не представляю, что это за закон может быть. Человека из страны не выселишь по Конституции нашей, а запретить ему заниматься бизнесом – это небывалая дискриминация. Вряд ли такой закон найдет поддержку. Наверное, в отдельных случаях можно помешать вести бизнес, но придумать такой всеобъемлющий закон, который ставил бы рогатки всем подряд, конечно, невозможно», - сказал собеседник НСН.

При этом, по его словам, власти могут в индивидуальном порядке попытаться помешать отдельным бизнесменам.