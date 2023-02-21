«Нельзя сажать всех подряд»: В Госдуме оценили идею Путина не кошмарить бизнес
Депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с НСН вспомнил о послании Путина 2015 года и призвал власти выработать «четкие правила игры» для бизнесменов.
Российским властям следует дополнительно проработать тему избрания меры пресечения предпринимателям, которые находятся под следствием, правильный подход к этому вопросу может спасти бизнес, рассказал в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей в данном направлении.
«Эта тема, если вы обратили внимание, неоднократно озвучивалась в посланиях Федеральному собранию. Давайте вернемся к посланию, которое было в конце 2015 года. Президент тогда называл конкретные цифры. По его словам, в течение года было возбуждено 200 тысяч уголовных дел, до суда дошло только 46 тысяч, еще 15 - провалились в суде. В итоге из 200 тысяч дел, возбужденных по экономическим преступлениям, приговором закончились только 31 тысяча. Все остальное – это что? Либо непрофессионализм, либо форма давления на бизнес. За каждым уголовным делом – судьбы людей. Время, проведенное далеко не в кругу семьи. Нервы, здоровье, репутация, деньги. А репутационные издержки предпринимателей, попавших в уголовный мир? Это тоже очень серьезно. А у следователя по итогам никакой ответственности», - сказал зампред.
После того послания, вспоминает Выборный, была ужесточена уголовная ответственность за незаконные уголовные преследования.
«Они эффективны, но на практике мы видим, что таких уголовных дел, где привлекались бы следователи, судьи или другое лицо, нет. Поэтому последние годы возникает вопрос о том, стоит ли декриминализировать некоторые составы преступлений. Сегодня ключевой вопрос состоит в том, чтобы предприниматели не подвергались аресту, который бы повлек за собой разрушение их бизнеса. Если есть какие-то конкретные лица, какие-то претензии, то важно позаботиться о том, чтобы бизнес работал. Даже если тот или иной руководитель или собственник бизнеса привлекается к ответственности за экономические правонарушения», - отметил он.
Иными словами, уточнил Выборный, пока приговор не вступил в законную силу, человек считается невиновным. Эти правила должны работать де-юре и де-факто. Собеседник также считает важным, учитывая нынешнее положение дел России в мировом экономическом секторе, создать лояльные условия для ведения бизнеса.
«Учитывая санкционную политику против России, на мой взгляд, внутри страны необходимо создать максимально комфортные и безопасные условия для ведения бизнеса. Но это не значит, что мы должны пустить его в «свободное плавание» - если есть нарушение, то должно быть наказание. Но важно вырабатывать четкие, понятные, долгосрочные правила игры. Они не должны меняться каждый год. Все должны понимать, как работать в России. Не должно быть такого, чтобы, совершив экономическое преступление, человек получал ту же меру наказания, что и за убийство. Но в то же время, если это не преступление против человека, против человечности, преступление не террористической направленности, не против подрыва государственности», - отметил он.
Выборный уверен, что «удар по кошельку» предпринимателя в случае установления его вины эффективнее тюремного срока. По его мнению, подобная мера пресечения выгодна для всех, в том числе государства.
«Если вина будет установлена, то лучше наказывать рублем. Подобное наказание выгодно всем – государству, потому что пополнится бюджет. Предпринимателю, потому что он останется на свободе, его родным и близким. Механизмы конфискации, обращения в доход государства будут работать эффективно. Пополнение бюджета будет очевидным, и тут все по правилам – есть нарушение – есть наказание, но не надо в тюрьму сразу сажать людей», - заключил зампред.
Ранее бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН назвал маловероятной амнистию осужденных по экономическим статьям после выступления Владимира Путина. Он напомнил, что идея смягчить наказания за экономические преступления обсуждалась и раньше, но так и не была реализована законодателями.
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