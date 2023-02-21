«Нельзя сажать всех подряд»: В Госдуме оценили идею Путина не кошмарить бизнес

Российским властям следует дополнительно проработать тему избрания меры пресечения предпринимателям, которые находятся под следствием, правильный подход к этому вопросу может спасти бизнес, рассказал в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей в данном направлении.

«Эта тема, если вы обратили внимание, неоднократно озвучивалась в посланиях Федеральному собранию. Давайте вернемся к посланию, которое было в конце 2015 года. Президент тогда называл конкретные цифры. По его словам, в течение года было возбуждено 200 тысяч уголовных дел, до суда дошло только 46 тысяч, еще 15 - провалились в суде. В итоге из 200 тысяч дел, возбужденных по экономическим преступлениям, приговором закончились только 31 тысяча. Все остальное – это что? Либо непрофессионализм, либо форма давления на бизнес. За каждым уголовным делом – судьбы людей. Время, проведенное далеко не в кругу семьи. Нервы, здоровье, репутация, деньги. А репутационные издержки предпринимателей, попавших в уголовный мир? Это тоже очень серьезно. А у следователя по итогам никакой ответственности», - сказал зампред.

После того послания, вспоминает Выборный, была ужесточена уголовная ответственность за незаконные уголовные преследования.

«Они эффективны, но на практике мы видим, что таких уголовных дел, где привлекались бы следователи, судьи или другое лицо, нет. Поэтому последние годы возникает вопрос о том, стоит ли декриминализировать некоторые составы преступлений. Сегодня ключевой вопрос состоит в том, чтобы предприниматели не подвергались аресту, который бы повлек за собой разрушение их бизнеса. Если есть какие-то конкретные лица, какие-то претензии, то важно позаботиться о том, чтобы бизнес работал. Даже если тот или иной руководитель или собственник бизнеса привлекается к ответственности за экономические правонарушения», - отметил он.