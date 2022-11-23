В Госдуме включила в «чёрный список» 150 россиян за призывы к санкциям

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела Российской Федерации подобрали сведения о 150 с лишним россиянах, которые выступали с призывами к введению антироссийских санкций. Об этом заявил руководитель комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, накопленные данные будут переданы в правоохранительные органы, которые должны их проверить на наличие состава административного или уголовного преступления по новым статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса - об ответственности граждан РФ за призывы к введению дискриминационных мер в отношении страны.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за первые три месяца существования статьи КоАП с санкциями за дискредитацию армии отечественные суды оштрафовали по ней более 2500 граждан на общую сумму почти в 86 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьСанкцииГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры