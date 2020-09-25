В Госдуме считают «разумными» рекомендации для пожилых москвичей
Рекомендацию Сергея Собянина о том, что москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует оставаться дома из-за роста числа новых случаев заражения COVID-19 в Госдуме назвали «разумной». Об этом заявил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.
«Понятно, что он получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (такая рекомендация. — прим. ред) правильно», — цитирует Говорина RT.
Также парламентарий подчеркнул, что из-за того, что пожилые люди тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекций, такую рекомендацию можно назвать «вполне разумной». Она, по словам депутата, направлена на «упреждение более серьёзных последствий».
Ранее, в пятницу, 25 сентября стало известно, что мэр Москвы вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Так, работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат работы. Работодателям же градоначальник советует перевести как можно больше своих сотрудников на дистанционную работу и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, отмечает РИА ФАН.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 7212 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране превысило 1 миллион человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru