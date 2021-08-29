В Госдуме РФ хотят дать возможность пользователям отключать автовоспроизведение запрещенных видео

Он напомнил, что случаи автовоспроизведения запрещенных видео встречаются довольно часто, особенно при просмотре контента детьми.

Поэтому требуется нужно предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов, считает парламентарий.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль!», - заявил Горелкин.

Ранее Роскомнадзору решили добавили полномочий в части регулирования интернета. В Кремле заявили о необходимости регулировать в сети «все и вся».



