В Госдуме РФ хотят дать возможность пользователям отключать автовоспроизведение запрещенных видео

Чтобы пользователи получили возможность самостоятельно отключать автовоспроизведение запрещенных видео или контента экстремистского характера, законодатели планируют к осенней сессии вынести на обсуждение в Госдуме законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов. Об этом рассказал член комитета по информполитике ГД РФ Антон Горелкин в рамках форума «Российская креативная неделя».

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Он напомнил, что случаи автовоспроизведения запрещенных видео встречаются довольно часто, особенно при просмотре контента детьми.

Поэтому требуется нужно предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов, считает парламентарий.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль!», - заявил Горелкин.

Ранее Роскомнадзору решили добавили полномочий в части регулирования интернета. В Кремле заявили о необходимости регулировать в сети «все и вся».


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Фото: РИА Новости
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