В Госдуме решили запретить Италии и Франции усыновлять детей из России
Законопроект будет внесён в нижнюю палату парламента уже в январе, заявил в эфире НСН депутат Нина Останина.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН рассказала о законопроектах, которые могут быть приняты в 2023 году.
«Мы направили в совет Госдумы план работы на январь. Я собираюсь внести законопроект, который касается запрета усыновления иностранными гражданами недружественных государств российских детей. Мы уже отправили письмо председателю правительства Мишустину о денонсации трех международных договоров об усыновлении наших детей с Италией, Францией и Португалией. Правительство пока нам не ответило, поэтому этот законопроект будет стоять в повестке в январе. Направлять наших детей в страны, где такие антироссийские настроения, - это обрекать их на физическую и духовную смерть», – сказала Останина.
Кроме того она отметила, что внесла в Госдуму законопроект об уголовном наказании за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
Ранее Останина рассказала на пресс-конференции в НСН о подготовке законопроекта, предполагающего уголовную ответственность для магов и целителей.
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