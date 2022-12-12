Останина раскрыла детали законопроекта об уголовной ответственности для магов

Зачастую маги и целители наносят непоправимый ущерб здоровью граждан, иногда речь идет о летальных исходах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Сейчас, когда депрессивное состояние в обществе зашкаливает и доходит до 70%, работы магов и целителей, даже если она позитивно сказывается на состоянии людей, недостаточно. Необходима сейчас и организация профессиональной психологической помощи, эта организация должна быть урегулирована федеральным законом. Очень часто маги, целители берут на себя ответственность за состояние здоровья людей, но вместо этого наносят непоправимый ущерб этому здоровью. Сейчас уголовной ответственности нет. Окончательный вердикт должен выносить суд, если человек считает, что не получил помощь или если ситуация закончилась летальным исходом. Суд будет решать, повлияла ли работа мага на здоровье человека. Законопроекта еще нет, работа ведется», - отметила она.

Останина также подчеркнула, что целительство сейчас – это бизнес, который должен регулироваться законом.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей-мошенников.

