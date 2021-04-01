В Госдуме рекомендовали бороться с коррупцией по-сингапурски

Генпрокуратура России сообщила о резком увеличении числа коррупционных преступлений в начале 2021 года. За январь-февраль их количество возросло с 6,3 тысячи в прошлом году до 7,1 тысячи в этом. Почти половина правонарушений связана со взяточничеством, рост этого показателя по сравнению с прошлым годом составил более 20%. По данным ведомства, в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей, столько же случаев преступлений было совершено в крупном или особо крупном размерах. Предварительный ущерб оценивается более чем в 65 миллиардов рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, как надо бороться с коррупцией в России.

«Коррупционные ставки в России резко возросли. То, что фиксирует генпрокуратура - это не количество преступлений, это количество пойманных. Просто считать стали лучше. Что касается коррупционных объемов, то их рост связан с той политической и экономической нестабильностью, в которой мы живем в последние годы. В условиях неопределенности завтрашнего дня принцип «хватай и беги» стал для многих чиновников преобладающим», - сказал депутат.

По его словам, в мире есть успешный опыт решения проблемы коррупции.

«Страной, победившей коррупцию, можно считать Сингапур. Их премьер-министр и президент Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году и коррупция в абсолютно коррумпированной стране исчезла за несколько лет. Что он сделал? Посадил трех своих ближайших друзей, изгнал свою жену за коррупцию и посадил своего дядю. И все, нет коррупции. А ловить учителей и врачей за коробку конфет можно до бесконечности, но это не та коррупция, которая воспроизводит коррупцию и порождает ее», - считает Калашников.

Ранее в эфире НСН председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни.

