В Госдуме разъяснили, когда заработает норма об электронном заявлении на отпуск
В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений. Речь идёт о том, что по новым правилам заявление на отпуск и даже увольнение можно будет подавать в электронной форме, сообщает RT.
Однако инициатива ещё находится на рассмотрении, заявил в интервью РБК один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев.
«Касательно этой новости с отпусками — понятно, что идёт цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому. Этот законопроект, я думаю, примут с учётом всех согласований — в лучшем случае к новому году», — цитирует парламентария Ura.ru.
Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в конце июня. В нём содержится норма о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Однако, как сообщает Москва 24, до сих пор не назначена дата первого чтения документа.
Ранее в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала, какие трудности с подачей электронного заявления на отпуск могут возникнуть у россиян.
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