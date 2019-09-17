В Госдуме разъяснили, когда заработает норма об электронном заявлении на отпуск

«Касательно этой новости с отпусками — понятно, что идёт цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому. Этот законопроект, я думаю, примут с учётом всех согласований — в лучшем случае к новому году», — цитирует парламентария Ura.ru.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в конце июня. В нём содержится норма о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Однако, как сообщает Москва 24, до сих пор не назначена дата первого чтения документа.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала, какие трудности с подачей электронного заявления на отпуск могут возникнуть у россиян.

