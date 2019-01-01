Общество

Раввины разошлись с правительством РФ во мнениях по вопросу свастики

14 мая15:15
Георгий Гагарин

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России в эфире НСН жестко выступил против демонстрации нацистской символики в произведениях искусства.

Законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. При этом документ ко второму чтению должен быть доработан.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН резко выступил против законопроекта.

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«Я не поддерживаю это предложение – оставить свастику в произведениях искусства. Можно ограничиться специальной литературой, исторической, но в широких массах, особенно у молодежи, должно утвердиться понимание, что это запретная и отвратительная символика. Ее не должно быть во всех этих произведениях. Такие произведения могут послужить оправданию нацистской символики и, следовательно, нацистских идей», - подчеркнул он.

Напомним, законопроект об использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы и искусства был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Авторы предлагают разрешить появление нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях. Условием ее показа должно стать «осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма». 

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:НацизмЕвреиЗапрет

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